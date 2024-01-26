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Еще пять землетрясений зафиксировали казахстанские сейсмологи за ночь

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: Furchin/Getty Images

После ощутимого для алматинцев подземного толчка этой ночью сейсмологи зарегистрировали еще пять землетрясений на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений.

Так, в 03:11 сетью сейсмических станций научного центра зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.6 в 276 километрах на юго-восток от города Алматы на глубине 10 километров.

Следующие толчки произошли в 04:38 и 06:17 по алматинскому времени.

В первом случае очаг находился в 283 километрах, а во втором – в 275 километрах на юго-восток от Алматы.

Кроме того, уже утром в 07:14 и 07:55 были зарегистрированы еще два землетрясения магнитудой 4.5 и 5.0 соответственно. Оба эпицентра находились почти в 300 километрах от южной столицы.

Все эти подземные толчки для казахстанцев были не ощутимы.

При этом напомним, что в 02:01 произошло землетрясение, которое почувствовали жители Алматы и Талгара. Ощутимость оценили в 2 балла.

Отметим, что сильные толчки в Алматы ощущались в ночь с 22 на 23 января. Тогда ощутимость составила 5 баллов. После этого сейсмологи сообщали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается – толчки идут на угасание и никаких угроз нет.

Также в ДЧС Алматы объясняли, почему Алматы продолжает "трясти" уже несколько дней.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057613-esche-pyat-zemletryaseniy-zafiksirovali-kazahstanskie-seysmologi-za-noch/

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