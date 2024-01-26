Еще пять землетрясений зафиксировали казахстанские сейсмологи за ночь

После ощутимого для алматинцев подземного толчка этой ночью сейсмологи зарегистрировали еще пять землетрясений на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений.

Так, в 03:11 сетью сейсмических станций научного центра зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.6 в 276 километрах на юго-восток от города Алматы на глубине 10 километров.

Следующие толчки произошли в 04:38 и 06:17 по алматинскому времени.

В первом случае очаг находился в 283 километрах, а во втором – в 275 километрах на юго-восток от Алматы.

Кроме того, уже утром в 07:14 и 07:55 были зарегистрированы еще два землетрясения магнитудой 4.5 и 5.0 соответственно. Оба эпицентра находились почти в 300 километрах от южной столицы.

Все эти подземные толчки для казахстанцев были не ощутимы.

При этом напомним, что в 02:01 произошло землетрясение, которое почувствовали жители Алматы и Талгара. Ощутимость оценили в 2 балла.

Отметим, что сильные толчки в Алматы ощущались в ночь с 22 на 23 января. Тогда ощутимость составила 5 баллов. После этого сейсмологи сообщали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается – толчки идут на угасание и никаких угроз нет.

Также в ДЧС Алматы объясняли, почему Алматы продолжает "трясти" уже несколько дней.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: