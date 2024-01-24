Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Паша и Лола испугались и обнялись: реакцию животных на землетрясение показали в зоопарке Алматы (видео)

Опубликовано:

Зоопарк Алматы
Зоопарк Алматы. Кадр из видео: instagram/almatyzoo

Сотрудники зоопарка Алматы выложили в Сети видео, где показали реакцию животных на землетрясение, которое произошло в мегаполисе ночью 23 января, передает NUR.KZ.

Землетрясение в Алматы, как сообщается в Instagram зоопарка Алматы, напугало не только людей, но и, судя по видео, животных.

"До землетрясения, днем, животные не проявили никакого беспокойства. Изменений в поведении сотрудники не заметили.

Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки и гуси. А утром сотрудники застали испуганных и обнявшихся шимпанзе Пашу и Лолу", - рассказали в зоопарке.

Отмечается, что в 1980-1990 годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР научным советом зоопарка велись исследования поведения животных, как предвестников землетрясения. Отмечалось аномальное поведение животных. Особенно необычное поведение чаще всего проявляли змеи.

Землетрясение в Алматы

Напомним, в ночь на в 23 января жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 60 человек, госпитализация понадобилась взрослым и детям. Один из пострадавших грудничков выпал из рук матери, другой - из детской кроватки.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков. Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Как сообщили в МЧС, по последним данным, в Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057354-pasha-i-lola-ispugalis-i-obnyalis-reaktsiyu-zhivotnyh-na-zemletryasenie-pokazali-v-zooparke-almaty-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.