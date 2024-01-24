Паша и Лола испугались и обнялись: реакцию животных на землетрясение показали в зоопарке Алматы (видео)

Сотрудники зоопарка Алматы выложили в Сети видео, где показали реакцию животных на землетрясение, которое произошло в мегаполисе ночью 23 января, передает NUR.KZ.

Землетрясение в Алматы, как сообщается в Instagram зоопарка Алматы, напугало не только людей, но и, судя по видео, животных.

"До землетрясения, днем, животные не проявили никакого беспокойства. Изменений в поведении сотрудники не заметили.

Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки и гуси. А утром сотрудники застали испуганных и обнявшихся шимпанзе Пашу и Лолу", - рассказали в зоопарке.

Отмечается, что в 1980-1990 годах под руководством Института сейсмологии АН КазССР научным советом зоопарка велись исследования поведения животных, как предвестников землетрясения. Отмечалось аномальное поведение животных. Особенно необычное поведение чаще всего проявляли змеи.

Землетрясение в Алматы

Напомним, в ночь на в 23 января жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 60 человек, госпитализация понадобилась взрослым и детям. Один из пострадавших грудничков выпал из рук матери, другой - из детской кроватки.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков. Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Как сообщили в МЧС, по последним данным, в Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.