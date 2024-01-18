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ЧП с автобусом в Павлодарской области: найдены кислородный баллон и дыхательный аппарат спасателей

Опубликовано:

Грузовики ездят по территории рудника "Майкаинзолото"
Работы на территории "Майкаинзолото". Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисковые работы, обнаружены кузовная деталь автобуса и сумка спасателя, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает пресс-служба МЧС на своем официальном сайте, тяжелой техникой проложена боковая аппарель к кромке котлована и обеспечен спуск малогабаритного экскаватора по страховочному тросу.

"На месте предполагаемого местонахождения автобуса ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя", - говорится в сообщении.

Проведение работ осложняется тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта.

В МЧС добавили, что для обеспечения безопасности спасателей натянут трос, по которому они проводят вертикальный спуск, а также страхуют машиниста экскаватора.

"Работы ведутся в сложных условиях. Все задействованные специалисты работают с большим риском для жизни. Из-за возможного наличия пустот под предполагаемым местонахождением автобуса, есть риск повторного обвала при проведении поисковых работ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на месте установлен прибор для мониторинга движения грунта в реальном времени.

По данным МЧС, сейчас на для расследования несчастного случая на месте работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева. Также приостановлена работа подземного рудника АО "Майкаинзолото" и создано 5 подкомиссий, а для объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены 4 экспертные организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056106-chp-s-avtobusom-v-pavlodarskoy-oblasti-naydena-kuzovnaya-detal-i-sumka-spasatelya/

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