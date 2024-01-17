Автобус ушел под землю: взяться за компании, пользующиеся богатствами Казахстана, предложил депутат

На заседании мажилиса депутат заявил, что провалившийся в шахту автобус в Павлодарской области может стать не единственным ЧП – у места провала находятся 100 жилых домов, пишет корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Амантай Жаркынбек сегодня заявил – самое печальное в происшествии с падением автобуса с четырьмя людьми в шахту на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области в том, что никто не был предупрежден, что на месте падения раньше была шахта, над которой построили дорогу.

По словам депутата, это сделали вопреки мерам безопасности вместо того, чтобы огородить место, как опасную зону.

Он добавил, что после провала земли под угрозой ближайший поселок.

"Однако это только начало проблемы. Следующее – жители, проживающие в поселке, обеспокоены. Причина в том, что под микрорайоном тоже была шахта. От взрыва при добыче руды стены их дома трясутся. Территория, на которой находятся более 100 домов, находится всего 500 метрах от нынешнего места обрушения", – заявил депутат Жаркынбек.

Он добавил, что, несмотря на большие объемы добычи золота, серебра, меди и цинка, АО "Майкаинзолото" не построило в поселке ни одного жилого дома или соцобъекта.

"100% акций этого АО принадлежат компании RENCE ENTERPRISES LTD, которая находится на Кипре. Компания принадлежит бизнесмену Милану Поповичу. Кто контролирует работу этих лиц, которые наживаются на богатстве нашей страны?

В этой связи, во-первых, работу созданной комиссии следует проводить открыто и совместно с общественностью, местными жителями. Во-вторых, необходимо определить все районы, где проводились работы в шахтах под землей и изолировать их в соответствии с правилами безопасности.

Прокуратура должна дать справедливую оценку произошедшей аварии и ситуации, возникшей из-за несоблюдения техники безопасности", – заявил депутат.

Также Жаркынбек предложил предупредить иностранные компании, которые пользуются богатствами Казахстана, что к ним применят строгие меры на законодательном уровне, если они не будут оказывать соцпомощь региону, в котором работают.

Напомним, сегодня в МЧС заявили, что есть "хороший прогноз" относительно двух людей, остающихся в провалившемся под землю автобусе в Павлодарской области – они могут быть все еще живы.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса.

Вчера на месте происшествия нашли сумку спасателей и деталь кузова с госномером.