ЧП с автобусом в Павлодарской области: найдены кислородный баллон и дыхательный аппарат спасателей

На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" продолжаются поисковые работы, обнаружены кислородный баллон и дыхательный аппарат спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает пресс-служба МЧС на своем официальном сайте, тяжелой техникой проложена боковая аппарель к кромке котлована и обеспечен спуск малогабаритного экскаватора по страховочному тросу.

"На месте предполагаемого местонахождения автобуса ведутся раскопки, в ходе которых обнаружены кузовная деталь автобуса, кислородный баллон, дыхательный аппарат и сумка спасателя", - говорится в сообщении.

Проведение работ осложняется тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта.

В МЧС добавили, что для обеспечения безопасности спасателей натянут трос, по которому они проводят вертикальный спуск, а также страхуют машиниста экскаватора.

"Работы ведутся в сложных условиях. Все задействованные специалисты работают с большим риском для жизни. Из-за возможного наличия пустот под предполагаемым местонахождением автобуса, есть риск повторного обвала при проведении поисковых работ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на месте установлен прибор для мониторинга движения грунта в реальном времени.

По данным МЧС, сейчас для расследования несчастного случая на месте работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева. Также приостановлена работа подземного рудника АО "Майкаинзолото" и создано 5 подкомиссий, а для объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены 4 экспертные организации.

Ранее сообщалось о том, что на месте обвала в ходе поисковых работ найдены сумка спасателей и деталь кузова с госномером.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса.

Позже по этому поводу высказался депутат мажилиса Амантай Жаркынбек. Он заявил, что после провала земли под угрозой ближайший поселок.