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Автобус с людьми ушел под землю: найдены сумка спасателей и деталь кузова с госномером

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Автобус в Павлодарской области
Место происшествия. Фото: Валерия Бугаева

Продолжаются поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото". Ведется углубление прохода для заезда спецтехники к предположительному местонахождению автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

По информации официального Telegram-канала ведомства, за все время работ вывезены более 200 тыс. тонн грунта и горной породы.

Поисковые работы в Павлодарской области
Место происшествия. Фото: Валерия Бугаева

Сегодня в 14.45 часов на дно обвала на территории АО "Майкаинзолото" спустился малогабаритный экскаватор. Работы ведутся с особой осторожностью и соблюдением всех мер безопасности из-за сохраняющейся угрозы обвала боковых стенок котлована.

Поисковые работы в Павлодарской области
Место происшествия. Фото: Валерия Бугаева

"При проведении работ обнаружена сумка спасателей с рабочей документацией и путевым журналом, а также кузовная деталь автобуса с номером государственной регистрации. Поиски продолжаются.

По завершении работ малогабаритного экскаватора, которому необходимо прокопать грунт до предполагаемого местонахождения автобуса, специалистами будет начат его подъем на поверхность. Мы надеемся завершить эти работы в течение сегодняшнего и завтрашнего дней", - отметили в акимате Павлодарской области.

Поисковые работы в Павлодарской области
Место происшествия. Фото: Валерия Бугаева

Всего в поисковых работах задействованы 141 человек, 50 единиц техники, 1 кинологический расчет и 2 единицы БПЛА (дроны).

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055835-avtobus-s-lyudmi-ushel-pod-zemlyu-naydena-sumka-spasateley-i-detal-kuzova/

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