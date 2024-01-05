Непривитого ребенка оставят без выплат из Нацфонда: новая рассылка напугала Казнет

В Казнете распространяется информация, что якобы непривитых детей оставят без выплат по проекту "Нацфонд – детям". Данная рассылка является фейком, передает Stopfake.kz.

Фактчекеры отмечают, что первоисточником данной информации является Instagram-аккаунт Qaznews24 – информационное агентство сатирических новостей. В "шапке" профиля говорится, что этот ресурс размещает только выдуманные новости.

Кроме того, в пресс-службе Министерства финансов РК сообщили, что приведенная в распространяемом сообщении цитата от имени директора департамента по связям с общественностью ведомства также является выдумкой автора этой "новости".

Распространяемый фейк. Скриншот: instagram.com/qaznews24

Отсюда следует, что распространяемое сообщение о лишении непривитых детей выплат является ложью.

Проект "Нацфонд – детям"

В сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов.

Позже экс-пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай объяснил, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Он подчеркнул, что перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

Также отмечалось, что средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами.

Оператором счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям", станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью. Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Мы рассказывали, в каких случаях выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными. А в Минпросвещения сообщили, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

В середине ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о начислении детям денег из Нацфонда.

В декабре глава Минфина рассказал, сколько денег получат дети в рамках проекта "Нацфонд – детям".

Позже в ведомстве сообщили, что дети кандасов и иностранцев смогут получать выплаты по программе "Нацфонд – детям" в том случае, если они будут гражданами Казахстана.