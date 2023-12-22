Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На сколько лет Астане хватит воды, рассказал Касымбек

Опубликовано:

Вода капает из крана
Кран. Иллюстративное фото: Tim Graham / Getty Images

Аким Астаны Женис Касымбек во время брифинга в СЦК рассказал о борьбе с дефицитом воды. По его словам, городу хватит имеющейся воды на несколько лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Астаны Женис Касымбек признал, что в начале лета жители столицы столкнулись с серьезными проблемами.

"Город растет. Ежегодно численность населения вырастает на 30-60 тысяч человек. За последние три года случился рост на 200 тысяч. В эксплуатацию вводится больше жилья. Следовательно, и увеличивается потребление комуслуг.

В июне проблема остро встала: до 20-25 тысяч кубометров воды в сутки. После 10 июня мы смогли запустить дополнительную нитку водовода от Астанинского водохранилища, плюс завершено строительство третьей насосно-фильтровальной станции мощностью 105 тысяч кубометров", — сказал Женис Касымбек.

Он также успокоил жителей Астаны, которые переживают, что в городе может наступить дефицит воды.

"Официально заявляю, что сегодня дефицита воды в городе нет. Определенный задел прочности на несколько лет вперед сделан.

На следующий год мы завершаем строительство второй нитки водовода с Астанинского водохранилища, начинаем строительство водовода к Нуринскому водохранилищу. Также проектируется расширение насосной станции "Тельман". Это даст нам мощность до 2030 года по питьевой чистой воде", — заявил аким столицы.

Также Женис Касымбек во время брифинга рассказал, могут ли в Астане запретить въезд иногородних жителей из-за увеличения численности населения столицы.

Нехватка воды в Астане

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года.

Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

  • постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;
  • использование подземных вод Нуринского месторождения;
  • строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

10 июня давление подачи воды в Астане увеличили. Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно решить проблему с водой в городе, в противном случае он пригрозил соответствующими решениями.

В начале августа аким столицы Женис Касымбек сообщил, что нехватки воды в городе не наблюдается.

В октябре президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил найти новые источники водоснабжения из-за роста населения в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052155-na-skolko-let-astane-hvatit-vody-rasskazal-kasymbek/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.