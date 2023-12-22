На сколько лет Астане хватит воды, рассказал Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек во время брифинга в СЦК рассказал о борьбе с дефицитом воды. По его словам, городу хватит имеющейся воды на несколько лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Астаны Женис Касымбек признал, что в начале лета жители столицы столкнулись с серьезными проблемами.

"Город растет. Ежегодно численность населения вырастает на 30-60 тысяч человек. За последние три года случился рост на 200 тысяч. В эксплуатацию вводится больше жилья. Следовательно, и увеличивается потребление комуслуг.

В июне проблема остро встала: до 20-25 тысяч кубометров воды в сутки. После 10 июня мы смогли запустить дополнительную нитку водовода от Астанинского водохранилища, плюс завершено строительство третьей насосно-фильтровальной станции мощностью 105 тысяч кубометров", — сказал Женис Касымбек.

Он также успокоил жителей Астаны, которые переживают, что в городе может наступить дефицит воды.

"Официально заявляю, что сегодня дефицита воды в городе нет. Определенный задел прочности на несколько лет вперед сделан.

На следующий год мы завершаем строительство второй нитки водовода с Астанинского водохранилища, начинаем строительство водовода к Нуринскому водохранилищу. Также проектируется расширение насосной станции "Тельман". Это даст нам мощность до 2030 года по питьевой чистой воде", — заявил аким столицы.

Также Женис Касымбек во время брифинга рассказал, могут ли в Астане запретить въезд иногородних жителей из-за увеличения численности населения столицы.

Нехватка воды в Астане

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года.

Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

10 июня давление подачи воды в Астане увеличили. Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно решить проблему с водой в городе, в противном случае он пригрозил соответствующими решениями.

В начале августа аким столицы Женис Касымбек сообщил, что нехватки воды в городе не наблюдается.

В октябре президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил найти новые источники водоснабжения из-за роста населения в Астане.