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Комфорт-отель, фитнес-клубы: что будет с имуществом Боранбаева в Астане

Опубликовано:

Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Аким Астаны Женис Касымбек во время брифинга на площадке СЦК рассказал о том, что будет с имуществом Кайрата Боранбаева, которое передано городу, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист задала вопрос о том, что будет с имуществом Кайрата Боранбаева, которое он передал государству, в частности, речь шла о фитнес-центрах и комфорт-отеле.

"Городу Астане передается только комфорт-отель, фитнес-центры не передаются. Я так понимаю, головная компания в другом городе находится, управление будет идти оттуда, и это не Астана.

Комфорт-отель - процесс передачи происходит, после того, как завершится, мы будем определяться с дальнейшим видом деятельности, но предварительно скажу, что в городе не хватает такого уровня отелей", – сообщил аким.

Касымбек отметил, что, возможно, отель сохранит вид деятельности. Процесс передачи планируется завершить в ближайший квартал. Также он сообщил, что необходимости в передаче этого отеля под нужды соцобъектов нет.

Ранее мы сообщали, что будет с имуществом Боранбаева в Алматы.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

При этом Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

Также сообщалось, что Боранбаеву изменили наказание и выпустили из колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052094-komfort-otel-fitnes-kluby-chto-budet-s-imuschestvom-boranbaeva-v-astane/

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