Сотни машин и около 500 рабочих: как боролись с последствиями снегопада в Алматы (фото)

Более трех тысяч кубометров снега вывезено с улиц Алматы - в акимате города рассказали, как коммунальщики боролись с последствиями снегопада. Работа продолжалась ночью, передает NUR.KZ.

Уборка снега велась в ночь с 12 на 13 декабря - было задействовано 44 оперативных патрульных бригады, 421 единица спецтехники, в том числе 165 пескоразбрасывателей, а также 481 дорожный рабочий.

17 колонн снегоуборочных машин сопровождали сотрудники полиции.

Уборка снега. Фото: Акимат Алматы

"В целях предупреждения гололедных явлений на опасных участках дорог, съездах транспортных развязок ночью посыпано 32 тонны противогололедных материалов. Продолжены работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов", - сообщили в акимате.

Уборка снега. Фото: Акимат Алматы

Отмечается, что синоптики РГП "Казгидромет" обещают погоду без осадков до 16 декабря. Сегодня в городе мороз - в районе -18...-20 градусов.

Уборка снега. Фото: Акимат Алматы

Непогода в Алматы

Напомним, что в минувшие выходные в Алматы выпал долгожданный снег. В город пришла настоящая зима.

А 12 декабря в южной столице пошел обильный снегопад - акимат обращался к алматинцам из-за непогоды. Горожан попросили не выезжать в город на авто и не оставлять машины на обочинах. Отмечалось, что обильный снегопад привел к сильным заторам на дорогах. Уровень пробок достигал 10 баллов.

Алматинцы жаловались на снег в салоне и массовую остановку троллейбусов. В компании "Алматыэлектротранс" прокомментировали появившееся в Сети видео.

Из-за непогоды 13-14 декабря текущего года учащиеся 0, 1-9 классов перешли на дистанционный формат обучения в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения. Решение приняли в управлении образования города.

А еще в Алматы из-за сильных морозов у некоторых автобусов были обнаружены технические неисправности. Часть автобусов была вынуждена сойти с маршрута.