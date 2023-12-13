Спасателям пришлось взрывать лед на реке в ВКО, появившийся из-за сильных морозов (видео)
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Спасатели ВКО показали, как взрывали лед на реке в поселке Горная Ульбинка Глубоковского района, чтобы избежать заторов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
В ведомстве отметили, что с 7 декабря, в связи с приходом холодных арктических воздушных масс температура воздуха резко понизилась ночью до -35 градусов, днем - до -30 градусов.
"На водных объектах резко начался процесс образования ледового покрова, сопровождающийся шугоходом. В результате стеснения русла шугой на реках возможны образования зажоров (скопление мелкого рыхлого льда в русле реки - прим. ред), сопровождающиеся резкими подъемами уровней воды, выходом воды на пойму", - отметили в ДЧС региона.
Чтобы избежать негативных последствий, спасатели проводят профилактические работы, например, очищают ручьи от шуги, промывают водопропускные сооружения.
А 12 декабря пришлось взрывать лед на реке. Он образовался на реке в результате резкого понижения температуры.
Площадь дробления льда составила более 1000 кв. м.
Согласно прогнозу РГП "Казгиромет", сегодня в Усть-Каменогорске ожидается мороз с температурой в районе -25...-27 градусов. Кроме того, в ВКО объявлено штормовое предупреждение - ожидается низовая метель. Скорость ветра на юге области достигнет 15-20 м/с. Также сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.
Напомним, на днях в Восточно-Казахстанской области среди ночи спасатели эвакуировали на берег девять человек, застрявших на реке из-за торосов (нагромождения обломков льда).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050536-spasatelyam-prishlos-vzryvat-led-na-reke-v-vko-poyavivshiysya-iz-za-silnyh-morozov-video/