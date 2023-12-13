До -26 градусов: сильные морозы пообещали в среду в мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 13 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет пасмурная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут -15 градусов, а ночью температура опустится до -25 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. В столице будет холодно - днем ожидается мороз до -21 градуса, а ночью температура снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до -9 градусов, ночью опустятся до -22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050526-do-26-gradusov-silnye-morozy-poobeschali-v-sredu-v-megapolisah-kazahstana/