До -26 градусов: сильные морозы пообещали в среду в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 13 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут -15 градусов, а ночью температура опустится до -25 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. В столице будет холодно - днем ожидается мороз до -21 градуса, а ночью температура снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до -9 градусов, ночью опустятся до -22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.