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Ряд детских садов закрыли в Актау из-за прорыва теплотрассы

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Детский сад
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Детские сады Актау остались без отопления из-за аварии на теплосетях - сегодня, 11 декабря, они будут закрыты, сообщает местное издание "Лада" со ссылкой на управление образования региона.

Как уточнили в ведомстве, дошкольные организации, попавшие под отключение отопления из-за порыва теплотрассы, работать не будут. Остальные детсады работают в штатном режиме.

"Сообщаем, что в связи с порывом на магистральном теплопроводе в верхней зоне городе отсутствует отопление в  детских садах №26,28,31,34,35,36,46. В этой связи 11.12.2023 данные детские сады будут закрыты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050134-ryad-detskih-sadov-zakryli-v-aktau-iz-za-proryva-teplotrassy/

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