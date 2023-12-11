Ряд детских садов закрыли в Актау из-за прорыва теплотрассы

Детские сады Актау остались без отопления из-за аварии на теплосетях - сегодня, 11 декабря, они будут закрыты, сообщает местное издание "Лада" со ссылкой на управление образования региона.

Как уточнили в ведомстве, дошкольные организации, попавшие под отключение отопления из-за порыва теплотрассы, работать не будут. Остальные детсады работают в штатном режиме.

"Сообщаем, что в связи с порывом на магистральном теплопроводе в верхней зоне городе отсутствует отопление в детских садах №26,28,31,34,35,36,46. В этой связи 11.12.2023 данные детские сады будут закрыты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.