Проблемы с теплоснабжением сразу в нескольких городах Казахстана: в Минэнерго сделали заявление

В Министерстве энергетики сделали заявление по ситуации с теплоснабжением в Экибастузе, Балхаше и Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В Балхаше 9 декабря произошло повреждение трубопровода тепловой сети на пересечении улиц Абая и Абдугалиева, которое было устранено в течение 6 часов в ночное время.

В Экибастузе в настоящее время в работе находятся 8 котлов, прекращение теплоснабжения не произошло.

В Актау произошло повреждение теплосети в микрорайоне 11а. В настоящее время ремонтные работы на стадии завершения.

Стоит отметить, что случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения", – говорится в сообщении Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что прекращение теплоснабжения потребителей не допущено.

"В текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении.

Министерство энергетики РК мониторит ситуацию, находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросам работы энергообъектов", – отметили в Минэнерго.

Напомним, в Балхаше и Актау минувшей ночью из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Кроме того, минувшей ночью на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Днем в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что работы по восстановлению ТЭЦ все еще продолжаются, на месте работают свыше ста человек.

Вечером глава Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о ситуации в Экибастузе. По словам акима, нынешнее повреждение на ТЭЦ не повлияет на остановку теплоснабжения в городе.