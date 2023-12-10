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Авария на ТЭЦ: энергетики обратились к жителям Экибастуза

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Восстановительные работы на ТЭЦ Экибастуза
Восстановительные работы на ТЭЦ Экибастуза. Фото: instagram/ete_ekb

В связи с аварией на Экибастузской ТЭЦ, коммунальное предприятие обратилось к жителям города, передает NUR.KZ со ссылкой на "Экибастузтеплоэнерго".

В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что работы по восстановлению работы ТЭЦ все еще продолжаются, на месте работают свыше ста человек.

"В связи с публикацией в социальных сетях недостоверной информации и фотографий касательно ситуации на Экибастузской ТЭЦ, просим доверять только официальным источникам", - призвала компания в своем Instagram.

Повреждение на золопроводе было обнаружено в в 1:10, а устранено в 05:30 часов.

"Работы по восстановлению были начаты незамедлительно. На станции сейчас работают более 100 человек. Из-за имеющегося повреждения была подтоплена багерная насосная. Силами рабочего персонала ЭТЭЦ и управления ЧС Экибастуза ведется откачка воды", - отмечается в сообщении.

В рабочем режиме на ТЭЦ - 7 котлоагрегатов станции, а также 3 водогрейных котла на резервном топливе - мазуте. Станция, как заверили в компании, обеспечена достаточным количество мазута. После завершения ремонтных работ, температура в тепловых сетях будет повышаться по графику.

Сегодня мы сообщали о том, что на Экибастузской ТЭЦ снова произошла авария. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Кроме этого, сегодня коммунальные аварии произошли в ряде городов Казахстана. В Балхаше и Актау минувшей ночью из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдаются проблемы с водоснабжением, а в Степногорске продолжают устранять проблемы с отоплением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050103-avariya-na-tets-energetiki-obratilis-k-zhitelyam-ekibastuza/

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