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Морозы до -45 градусов ожидаются в Казахстане: синоптики сделали предупреждение

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Лес зимой
Лес зимой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В некоторых регионах Казахстана в понедельник температура воздуха опустится до 40-45 градусов ниже нуля. Синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 11 декабря, по данным синоптиков, в Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель, а также ветер порывами до 15-20 м/с.

В Атырауской области синоптики прогнозируют ветер порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области также ожидается ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью на большей части области ожидается сильный мороз – до 40-41 градуса.

В области Жетісу синоптики обещают сильный снег. В горных районах области ожидается туман. Ветер в районе Алакольских озер днем возможен ветер порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской и Кызылординской областях прогнозируют низовую метель и сильный ветер.

В Актюбинской области ожидается ветер порывами до 16 м/с.

В горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед.

В Алматы завтра также временами ожидается туман.

В Туркестанской области местами синоптики прогнозируют сильные осадки (дождь, снег), гололед, местами ожидается низовая метель, сильный ветер и туман.

В Костанайской области ожидается туман, а также ветер порывами до 15-20 м/с.

11 декабря ночью в Северо-Казахстанской области ожидается сильный мороз – до минус 45 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050109-morozy-do-45-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-sinoptiki-sdelali-preduprezhdenie/

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