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Из-за морозов школьников в двух городах Казахстана переводят на дистанционку

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Стул и парта в школе
Школа. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанае и Актау ученики 0-11 классов первой смены в понедельник,11 декабря, переведены на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ со ссылкой на отделы образования городов.

"Температура воздуха -27-30 градусов. Учащиеся первой смены с 0-11 класс школ Костаная 11 ноября 2023 года переводятся на онлайн формат обучения", - сообщили в отделе образования Костаная.

В отделе образования Актау также проинформировали о переводе обучения в дистанционный формат.

"Сообщаем, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (в связи с прогнозом гололеда ночью) 11 декабря текущего года занятия в организациях образования будут проходить в формате дистанционного обучения. Переход на традиционный формат обучения регулируется в зависимости от погодных условий", - говорится в сообщении.

Сегодня мы сообщали о том, что в некоторых регионах Казахстана в понедельник температура воздуха опустится до 40-45 градусов ниже нуля. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050113-iz-za-morozov-shkolnikov-v-dvuh-gorodah-kazahstana-perevodyat-na-distantsionku/

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