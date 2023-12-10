Морозы в Астане, плюсовая температура в Шымкенте: какая погода ожидается в мегаполисах

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 10 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Днем синоптики прогнозируют -2 градуса, а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

В Астане ожидается облачная погода с температурой до -22 градусов, ночью температура снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 3,1 м/с.

В Шымкенте сегодня также будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,5 м/с.