Поезд Алматы – Уральск задержался на станции на 6 часов из-за неисправности

Ехавший из Алматы в Уральск поезд из-за неисправности 6 часов простоял на станции Тобол. Людям предложили компенсации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Пассажирский поезд №51 Алматы-2 – Уральск (Тальго) был задержан. По технической причине он остановился на примерно 6 часов на станции Тобол 8 декабря в 20:35.

Неисправность была устранена, и уже 9 декабря в 02:13 поезд направился на станцию Уральск. Опоздание также составило примерно 6 часов. Пассажирам предоставили горячее питание.

Кроме того, представители АО "Пассажирские перевозки" принесли свои извинения гражданам за доставленные неудобства. Также пассажирам будут произведены меры по возврату денег и выплате компенсации по следующим правилам:

отказавшимся от поездки в поезде производится полный возврат стоимости проезда;

при прерывании поездки в пути следования выплачивается стоимость проезда за непроследованное расстояние;

за каждый полный час задержки пассажирам выплачивается компенсация в размере 3%, но не более стоимости проезда. Компенсацию можно получить в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки".

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Напомним, в феврале стало известно, что пассажирам дали возможность покупать билеты на поезда в Казахстане с пересадкой, если нет прямого сообщения или свободных мест. Воспользоваться услугой можно было при покупке билетов по нескольким маршрутам.

В мае жители Актау заявили, что за год цены на железнодорожные билеты выросли в два раза. В КТЖ позже опровергли информацию о повышении цен на 27%.

В июне мы писали об увеличении числа маршрутов с женскими вагонами в Казахстане. Отметим, что в пилотном режиме такие вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы – Оскемен" и "Алматы – Мангистау".

В октябре в Минтрансе сообщили о появлении в казахстанских поездах интернета. Позже в АО "Пассажирские перевозки" прокомментировали повышение тарифа на железнодорожный проезд.

Также мы писали, насколько подорожали билеты на поезд.