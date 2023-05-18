Информацию о подорожании ж/д билетов в Казахстане опровергли в КТЖ

Поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

Данные о повышении цен на ж/д билеты на 27% не соответствуют действительности, говорится в сообщении на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как отметили в компании, предельный уровень цены билета на социально-значимые маршруты в межобластном сообщении и в ряде поездов, курсирующих в пригородном сообщении, в соответствии с законом РК "О железнодорожном транспорте" и по согласованию с МИИР РК был проиндексирован с 1 января 2023 года на 7%.

Подчеркивается, что с тех пор он не менялся.

"Кроме того, АО "Пассажирские перевозки" по согласованию с уполномоченным органом увеличило количество фирменных маршрутов, в которых оказываются дополнительные сервисные услуги и формируются из современных вагонов не старше 12 лет. В связи с этим стоимость билетов на поезда №37/38 сообщением "Мангыстау-Семей" и №77/78 сообщением "Алматы-Мангыстау» формируется по тарифу фирменному поезда", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что перевозчик применяет систему динамического ценообразования, предоставляющую при раннем приобретении билетов (за 45 суток) скидку до 25% от стоимости билета.

Также предоставляется скидка от 10 до 25% пассажирам, владельцам дисконтных карт.

Цены на ж/д билеты в Казахстане

Несколько дней назад аналитики заявили, что услуги пассажирского железнодорожного транспорта подорожали в Казахстане более чем на четверть. Стоит отметить, что о подорожании почти на 20% говорили и осенью 2022 года.

В региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Шымкенте - сразу на 73,8% за год.

До этого возмущение ценами на билеты выразили жители Актау. Горожане заявили, что за год цены на железнодорожные билеты выросли в два раза.

Цены на ж/д билеты вызвали интерес и у надзорных органов. Недавно сообщалось, что транспортные прокуроры добиваются снижения их стоимости.

В ведомстве пояснили, что инициированные прокуратурой поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021104-pravda-li-v-kazahstane-povysilis-tseny-na-zhd-bilety-otvetili-v-ktzh/