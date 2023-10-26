Информацию о повышении цен на билеты на поезда в Казахстане объяснил нацперевозчик

Национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" прокомментировал распространившуюся ранее в СМИ информацию о повышении цен на железнодорожные билеты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Перевозчик отметил, что в ряде СМИ вышла информация о повышении проезда железнодорожным транспортом.

"АО "Пассажирские перевозки" являясь Национальным перевозчиком, отмечает, что по социально значимым межобластным сообщениям тариф на железнодорожный проезд повышался в этом году один раз – на 7% с 1 января 2023 года. Изменение тарифа согласовано с Министерством транспорта и с учетом ежегодного повышения предельного уровня цен", – заявил пресс-секретарь Нариман Дюсекеев.

В пресс-службе также добавили, что кроме поездов, курсирующих по социально значимым маршрутам, по Казахстану с 2014 года перевозят пассажиров коммерческие поезда, оказывающие услуги экспресс-перевозки с повышенным уровнем скорости движения.

Стоимость проезда в коммерческих поездах устанавливается в зависимости от срока покупки билетов и спроса на перевозку.

Помимо этого, в РК частные агентские кассы по продаже билетов, некоторые из них продают билеты с комиссией.

Напомним, ранее портал Finprom сообщил, что по итогам сентября годовой рост цен на билеты в среднем по стране составил 10,5%. Проезд в пригородном поезде подорожал на 10,7%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения – на 11,3%, а в купейном вагоне – на 9,4%.

Аналитики отмечали, что рост цен на железнодорожные билеты уже фиксировался в текущем году – в мае в одном из регионов страны проезд в плацкартном вагоне подорожал сразу на 91,1% за год.

Стоит отметить, что летом эксперты отмечали, что почти на треть подорожали авиабилеты в Казахстане.