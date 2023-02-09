Билеты с пересадкой с поезда на поезд стали доступны в Казахстане
Опубликовано:
В Казахстане пассажиры при покупке билетов могут воспользоваться новой функцией "Проезд с пересадкой/составной маршрут", об этом говорится на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Согласно информации, пассажиры теперь смогут покупать билеты на поезда с пересадкой.
"При отсутствии прямого сообщения или свободных мест функция дает возможность выбрать маршрут с пересадкой с поезда на поезд", – говорится в сообщении.
В настоящее время услугой можно воспользоваться при покупке билетов по маршрутам:
- Костанай-Семей;
- Екибастуз-Алматы;
- Ерейментау-Уральск;
- Петропавловск-Актобе;
- Шымкент-Аркалык;
- Шымкент-Петропавловск;
- Костанай-Шымкент;
- Атырау-Семей.
Ранее стало известно, что поезд "Тальго" между Алматы и Петропавловском сократит рейсы в два раза в период с 14 января по 6 марта. Это связано с проведением ремонтных работ состава "Тальго".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008779-bilety-s-peresadkoy-s-poezda-na-poezd-stali-dostupny-v-kazahstane/