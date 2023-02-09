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Билеты с пересадкой с поезда на поезд стали доступны в Казахстане

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Поезд подъезжает на станцию
Поезд. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане пассажиры при покупке билетов могут воспользоваться новой функцией "Проезд с пересадкой/составной маршрут", об этом говорится на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Согласно информации, пассажиры теперь смогут покупать билеты на поезда с пересадкой.

"При отсутствии прямого сообщения или свободных мест функция дает возможность выбрать маршрут с пересадкой с поезда на поезд", – говорится в сообщении.

В настоящее время услугой можно воспользоваться при покупке билетов по маршрутам:

  • Костанай-Семей;
  • Екибастуз-Алматы;
  • Ерейментау-Уральск;
  • Петропавловск-Актобе;
  • Шымкент-Аркалык;
  • Шымкент-Петропавловск;
  • Костанай-Шымкент;
  • Атырау-Семей.

Ранее стало известно, что поезд "Тальго" между Алматы и Петропавловском сократит рейсы в два раза в период с 14 января по 6 марта. Это связано с проведением ремонтных работ состава "Тальго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008779-bilety-s-peresadkoy-s-poezda-na-poezd-stali-dostupny-v-kazahstane/

Автор: Айдана Юдина
Билеты с пересадкой с поезда на поезд стали доступны в Казахстане

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