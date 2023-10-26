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Билеты на поезд стали дороже в Казахстане

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Поезд едет по рельсам в степи
Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие казахстанцы предпочитают передвигаться на поездах. Однако в этом году заплатить за билет придется больше – цены на услуги ж/д перевозок выросли на 10,5%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Рост цен на железнодорожные билеты уже фиксировался в текущем году. Напомним, в мае в одном из регионов страны проезд в плацкартном вагоне подорожал сразу на 91,1% за год.

Однако как отмечает портал Finprom, стоимость услуг продолжает расти. По итогам сентября годовой рост цен в среднем по стране составил 10,5%. Проезд в пригородном поезде подорожал на 10,7%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения – на 11,3%, а в купейном вагоне – на 9,4%.

В региональном разрезе лидерами по росту цен стали:

  • Мангистауская область – 30,3%;
  • область Жетісу – 21,1%;
  • Северо-Казахстанская область – 20,2%.

Стоит отметить, что в Северо-Казахстанской области в сентябре также был зафиксирован рекордный рост цен на проезд в пригородном поезде – сразу на 126,7% за год.

Что касается области Жетісу, то она отметилась самым сильным приростом цен на проезд в поездах внутриреспубликанского сообщения: купе – на 45,3%, а плацкарт – на 46,3%.

Самый низкий рост стоимости услуг пассажирского ж/д транспорта был зафиксирован Восточно-Казахстанской области – всего на 2,4% за год. В Алматы цены выросли в среднем на 13,6%, в Астане – на 8,9%, а в Шымкенте – на 3,9%. В Кызылординской и Атырауской области цены за год снизились – на 1% и 6,2% соответственно.

Рост цен на железнодорожные билеты
Рост цен на железнодорожные билеты. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что цены растут не только на услуги ж/д транспорта, но и на авиаперелеты. Например, летом билеты на самолет подорожали почти на треть за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042544-bilety-na-poezd-stali-dorozhe-v-kazahstane/

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