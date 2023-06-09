Число маршрутов с женскими вагонами увеличится в Казахстане

Купе в поезде. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В связи с ростом спроса женские вагоны начнут курсировать еще по трем маршрутам в Казахстане, сообщается в официальном Telegram-канале АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"В связи с ростом спроса на женские вагоны АО "Пассажирские перевозки" продолжает расширять их географию курсирования. Вагоны включены в составы трех поездов № 3/4 "Астана – Алматы", № 33/34 "Алматы – Актобе" и № 71/72 "Астана – Шымкент", – гласит сообщение АО "НК "ҚТЖ".

Напомним, что в пилотном режиме женские вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы – Оскемен" и "Алматы – Мангистау".

С 1 февраля 2022 года АО "Пассажирские перевозки" запустило женские вагоны еще по нескольким направлениям. Они начали курсировать в составе поездов "Мангистау – Семей", "Астана – Атырау" и "Павлодар — Туркестан".

В конце апреля глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов сообщил, что в Казахстане увеличат количество женских вагонов.

Отметим, впервые о том, что женские купе могут появиться в поездах в Казахстане, заговорили в 2018 году.

Также на сайте "Қазақстан теміржолшысы" сообщалось, что кроме женщин, в таких вагонах могут путешествовать мальчики до семи лет. При этом стоимость проезда в женских вагонах не отличается от других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024112-chislo-marshrutov-s-zhenskimi-vagonami-uvelichitsya-v-kazahstane/