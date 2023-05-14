На возмущения о подорожании ж/д билетов ответили в КТЖ

Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители Актау утверждают, что за год цены на железнодорожные билеты выросли в два раза. В нацкомпании "Қазақстан темір жолы" прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Житель Актау по имени Бахтияр рассказал, что если в мае прошлого года ж/д билет дo населенного пункта Айтеке би в Актюбинской области стоил примерно 8000 тенге, то сегодня его цена резко повысилась до 15 000 тенге.

"Чем oбycлoвлeнo повышение тарифа? Вpeмя пoeздки, дни нeдeли, ceзoннocть, вpeмя дo oтпpaвлeния – тe жe. Cтaтьи зaтpaт, из кoтopыx пoлyчaeтcя билeт, нe измeнилиcь: тoпливo, зapплaтa пepcoнaлa, старые вaгoны – вce ocтaлocь пpeжним. Пoчeмy тoгдa выpocлa cтoимocть билeтa?" – удивляется Бахтияр.

Как сообщили изданию в пресс-службе национальной компании "Қазақстан темір жолы", в данном направлении курсирует поезд №37/38 сообщением Мангистау – Семипалатинск.

"Данному маршруту с февраля этого года присвоена категория "фирменный". Он передвигается по фирменному тарифу в соответствии с нормативными документами", – пояснили в КТЖ.

Напомним, еще в ноябре прошлого года аналитики сообщали, что железнодорожные билеты подорожали на 19,6% за год. Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Шымкента – здесь билеты за год подорожали сразу на 56,3%. Также в тройке антилидеров оказались Жетысуская и Алматинская области – в этих регионах цены выросли на 45% и 32,3% соответственно. В Алматы цены выросли на 13,6%, а в Астане – на 10,4%.

При этом наименьший рост цен был зафиксирован в следующих регионах: Актюбинская область – на 4,9% за год; Западно-Казахстанская область – на 6,6%; Улытауская и Павлодарская области – по 8% в каждой.

Между тем на прошлой неделе стало известно, что цены на ж/д билеты в Казахстане пересмотрят после вмешательства транспортных прокуроров.

В Главной транспортной прокуратуре отметили, что в методику определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров неправомерно включена формула по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ.

Добавим, что АО "НК "ҚТЖ", согласно информации на сайте, – это транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети РК, Национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020424-na-vozmuschenie-aktaustsev-o-podorozhanii-zhd-biletov-otvetili-v-ktzh/