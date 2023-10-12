Бесплатный интернет появился в казахстанских поездах

В казахстанских поездах появился доступ к интернету – через него пассажиры смогут смотреть фильмы, слушать музыку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз Минтранса.

В казахстанских поездах внедрили новую услугу по предоставлению доступа к интернету.

"В зоне отсутствия покрытия широкополосного интернета через внутренние точки доступа Wi-Fi пассажир с помощью персональных электронных устройств, мобильных телефонов или планшетов может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыкальные произведения", – говорится в пресс-релизе.

Данная услуга бесплатна для пассажиров. Для этого надо включить Wi-Fi на своем устройстве, затем из списка сетей выбрать сеть KTZ, открыть браузер и перейти на сайт vputi.kz.

В Минтрансе сообщили, что сейчас рассматриваются технические решения по организации высокоскоростного доступа к интернету в поездах.

Напомним, в феврале стало известно, что пассажирам дали возможность покупать билеты на поезда в Казахстане с пересадкой, если нет прямого сообщения или свободных мест. Воспользоваться услугой можно было при покупке билетов по нескольким маршрутам.

В мае жители Актау заявили, что за год цены на железнодорожные билеты выросли в два раза. В КТЖ позже опровергли информацию о повышении цен на 27%.

В июне мы писали об увеличении числа маршрутов с женскими вагонами в Казахстане. Отметим, что в пилотном режиме такие вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы – Оскемен" и "Алматы – Мангистау".