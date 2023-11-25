Насилие над женщинами: Балаева обратилась к казахстанцам

Глава Минкульта РК Аида Балаева обратилась к казахстанцам в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По ее словам, эта проблема является актуальной, передает NUR.KZ.

Министр записала обращение в Instagram. Она напомнила, что 25 ноября ООН провозгласил днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

"Этот день напоминает нам о важности и необходимости объединения усилий в борьбе против насилия, которая остается серьезной проблемой современности", - сказала Балаева.

По словам главы Минкульта, ежедневно сотни женщин становятся жертвами физического, психологического, экономического или сексуального насилия.

Она также отметила, что не всегда такая проблема решается разводом.

"Не всегда развод помогает женщинам обрести свободу от преследований. Многие из них молчат, чувствуют стыд, или боятся сообщить о происходящем. Насилие в отношение женщин - это не только унижение и нарушение их прав, но и серьезное препятствие по пути к равенству полов, оказывающее разрушительное воздействие на женщин", - отметила Балаева.

Борьба с бытовым насилием в Казахстане

Недавно в Генпрокуратуре предложили использовать электронные браслеты для агрессоров, чтобы запретить им приближаться к жертве.

Также в ГП предложили ужесточить ответственность казахстанцев, систематически избивающих своих близких.

А начальник службы по защите общественных интересов Марат Абишев на координационном совете в Генпрокуратуре заявил, что для борьбы с семейно-бытовым насилием в Казахстане также нужен отказ от "дремучих традиционных ценностей".

В октябре замглавы МВД Игорь Лепеха рассказал, поддержит ли ведомство предложение наказывать жертв домашнего насилия за "провокацию" агрессоров.

А депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова потребовала дальнейшего ужесточения наказания за бытовое насилие. По ее словам, Казахстан на протяжении последних пяти лет ужесточает законы. Но при этом отдельные нормы не воспринимаются в больших массах.

Позже депутат сената Жанна Асанова рассказала, как в Казахстане можно решить проблему семейно-бытового насилия. Она предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Также стало известно, что 38 женщин погибли от рук домашних дебоширов в Казахстане с начала года. В полицию поступило более 80 тысяч обращений по фактам семейно-бытовых конфликтов.

А недавно общественники запустили челлендж против насилия в Казахстане и сообщили, что петиция за криминализацию закона о семейно-бытовом насилии набрала более 125 тысяч подписей.

Стоит отметить, что в сентябре сообщалось, что в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Целью проекта является предоставление услуг связи бесплатного соединения каждому гражданину для предоставления информационно-справочной, организационной, психологической помощи.

На днях о проблеме высказался премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он подчеркнул, что не приемлет какого-либо насилия в отношении женщин. Глава правительства также отметил, что сам воспитывает дочерей.