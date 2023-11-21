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Минтруда: на шахте Костенко отсутствовала система поиска для спасения шахтеров

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Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава комитета труда и социальной защиты МТСЗН Толеген Оспанкулов в СЦК заявил, что на шахте им. Костенко, где погибли 46 шахтеров, не было системы поиска, которая помогла бы спасти шахтеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Толеген Оспанкулов рассказал о результатах проверки, которую провели на шахте им. Костенко в Карагандинской области.

"Когда мы были на шахте им. Костенко, там не было системы позиционирования (позволяет под землей видеть местонахождение шахтеров – ред.).

Затрудняюсь сказать по остальными шахтам, потому что это объекты повышенной опасности и они подотчетны комитету промышленной безопасности. В любом случае, на шахте им. Костенко, где погибли 46 человек и 28 пострадали, этой системы не было", — заявил он.

По его словам, установки такой системы стоит порядка 1,5 млн тенге.

"Что касается качества: есть товары, которые стоят 5 тенге, есть товары стоимостью 5 млн тенге. У системы позиционирования есть определенные критерии, поэтому она столько и стоят.

К примеру, на шахте "Казахстанская" такая система существовала, но когда произошел взрыв, она перестала работать. Позже сказали, что устройство, которое было установлено на шахте, было низкого качества", — резюмировал спикер.

ЧП на шахте им.Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

В конце октября глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046910-mintruda-na-shahte-kostenko-otsutstvovala-sistema-poiska-dlya-spaseniya-shahterov/

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