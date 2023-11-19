Семья убитой Салтанат Нукеновой сделала заявление и обратилась к казахстанцам

Родные Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают бывшего супруга – экс-министра Куандыка Бишимбаева, сделали заявление, в котором обратились к казахстанцам, передает NUR.KZ.

Обращение от имени семьи Нукеновых опубликовал брат погибшей девушки Айтбек Амангельды на своей странице в Instagram.

Семья Салтанат поблагодарила всех неравнодушных казахстанцев за оказанную им поддержку.

"Дорогие друзья, уважаемые казахстанцы. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность тем, кто выразил соболезнования в связи с жестоким убийством нашей дочери Салтанат. Мы видим, как вы сопереживаете и поддерживаете нас комментариями, звонками, сообщениями.

Мы живем в обществе, которое не терпит насилия и убийств. Именно поэтому это событие потрясло жителей республики. Смерть Салтанат стала символом борьбы с угнетением слабого пола.

Мы глубоко опечалены тем, что сразу после смерти нашей дочери в социальных сетях начали распространяться различные недостоверные истории и слухи. Некоторые журналисты и блогеры ради дешевой чести и ложной славы начали пользоваться этой ситуацией. В связи с этим нашу семью оклеветали, распространив слухи, что мы простили родственников убийцы. Но это не правда. Мы никого не простили", – говорится в заявлении семьи погибшей девушки.

Особую благодарность семья Салтанат Нукеновой выразила президенту страны, который ранее поручил взять на особый контроль ход расследования преступления.

Родные погибшей также обратились к тем, кто мог быть свидетелем тех страшных событий, с просьбой о помощи в расследовании.

"Выражаем особую благодарность президенту страны, взявшему под личный контроль это уголовное дело.

Сегодня следственные органы проводят комплексные мероприятия по раскрытию преступления. По поручению президента данное преступление было зарегистрировано как дело специального расследования. В настоящее время выясняются подробности преступления той ночи.

Мы верим, что есть свидетели этого преступления и что они помогут раскрыть преступление. Если вам известны какие-либо сведения или доказательства об этом преступлении, просим обратиться в полицию или к нашим адвокатам: И.О. Вранчев и Ж.М. Оразбакова.

Если вы владеете важной информацией, связанной с уголовным делом, но беспокоитесь о своей личной безопасности, вам гарантирована правовая защита со стороны государства.

Придерживаясь принципа нетерпимости к таким ужасным преступлениям в нашей стране, мы выражаем благодарность тем, кто разделяет горе нашей семьи и сопереживает нам", – говорится в заявлении семьи Нукеновых.

Гибель Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.

Позже под арест взяли и директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Между тем родные Салтанат требуют привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов и поручил держать на особом контроле дело об убийстве жены экс-министра Бишимбаева.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок", – заявил тогда президент.

Несколько дней назад полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела - по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".