Холодная вода появилась в некоторых квартирах жителей Балхаша (видео)

Вода в Балхаше. Кадр из видео: instagram.com/akim_balqash

Аким города Балхаша Кайрат Камзин сообщил, что в домах горожан постепенно начала появляться холодная питьевая вода. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Глава Балхаша сообщил, что после проведенной работы по замене задвижки, по заполнению магистрального водовода, а также по заполнению городских резервуаров чистой воды, проведено открытие задвижек магистральных левой и правой ветки города.

"Сегодня с утра, во избежание гидроударов и порывов на сетях, на внутриквартальных водопроводных сетях поэтапно будет обеспечено водоснабжения всех потребителей", – заявил он.

Позже Кайрат Камзин опубликовал пост, где собрал видео от жителей города, которые показывают, как у них из кранов течет холодная вода.

"Наши земляки уже присылают видео из своих домов, у которых появилась холодная вода. Хочу сообщить еще раз, во избежание каких-либо порывов на сетях, подача производится постепенно.

У кого воды нет, не переживайте, скоро будет", – подчеркнул аким.

ЧП на водопроводе в Балхаше

Напомним, что еще 4 апреля стало известно, что в Балхаше была отключена подача воды из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции.

"Для устранения порыва в районе главной насосной станции на магистральном водопроводе до окончания работ произведено отключение подачи питьевой воды по городу Балхаш, микрорайону Конырат и станции Балхаш", – говорилось в сообщении ТОО "Балхаш Су".

Через пару дней аким Балхаша Кайрат Камзин выложил пост в Instagram, где извинился перед жителями города из-за отсутствия воды.

"Попрошу всех набраться терпения, водовозы будут работать. Прошу извинения за причиненные неудобства. Все это по техническим причинам", – заявил он.

При этом до сегодняшнего дня холодной воды у жителей города все еще не было.

Вчера корреспонденты одного из казахстанских телеканалов поговорили с горожанами, которые четвертые сутки оставались без питьевой воды.

"Газировку покупаем. Обычной воды не осталось. Обещали, что будет с утра вода. Но до сих пор нет. Дети онлайн учатся, потому что воды нет. А канализацию как смывать?" – жаловались балхашцы.

Отмечалось, что после ремонта водопровода при заполнении резервуара вновь произошла внештатная ситуация. По словам главы города, при очередном увеличении объема подачи воды произошло заклинивание задвижки. Это не позволило сразу выйти на рабочие параметры доставки воды до потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015992-holodnaya-voda-poyavilas-v-kvartirah-zhiteley-balhasha-video/