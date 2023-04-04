Жители города Балхаш остались без воды

Кран. Иллюстративное фото: Tim Graham / Getty Images

В Балхаше отключена подача воды из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции, передает ТОО "Балхаш Су" на своей официальной Instagram-странице.

"Для устранения порыва в районе главной насосной станции на магистральном водопроводе до окончания работ произведено отключение подачи питьевой воды по городу Балхаш, микрорайону Конырат и станции Балхаш", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийная бригада работает в оперативном режиме.

Между тем на прошлой неделе стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.

По данным ГКП "Астана Су Арнасы", в определенные часы вода в городе будет подаваться в режиме повышенного давления, а все остальное время – в пониженном режиме. Эти меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Также специалисты "Астана Су Арнасы" объяснили, почему в столичных многоквартирных домах на верхних этажах отсутствует напор воды.

А в прошлую пятницу астанчан предупредили, что в апреле в их квартирах из кранов может потечь зеленая вода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015437-zhiteli-goroda-balhash-ostalis-bez-vody/