Временно перекрыто движение и ограничена подача воды в одном из районов Алматы

Авария на водопроводе. Фото: акимат Алматы

В Турксибском районе Алматы продолжаются работы по ликвидации повреждения на крупном водопроводе. В связи с этим временно перекрыты две полосы проезжей части по проспекту Рыскулова, а также местами ограничена подача воды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В Алматы продолжаются восстановительные работы на поврежденном магистральном водоводе, проложенном по улице Герцена. Для ликвидации аварийной ситуации задействовано 16 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, в связи с этим временно перекрыты для проезда автотранспорта две полосы проезжей части проспекта Рыскулова в районе – пересечения с улиц Герцена, в западную сторону движения.

Кроме того, действуют ограничения в подаче воды в административные здания и домостроения, расположенные в контуре улиц:

Суюнбая – Баянаульская;

Шемякина-Хмельницкого;

Рыскулова – Парковая – Кулыншак – Баишева;

мкр Айша биби, Атырау, Шуакты.

Жителям этих улиц организовали подвоз воды автоцистернами.

В акимате отметили, что отключение воды в других районах города не планируется.

Магистральный водопровод, проходящий по улице Герцена, был введен в эксплуатацию в 1962 году. На сегодняшний день уровень физического износа трубопровода за более чем 60 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня.

Авария на водопроводе. Фото: акимат Алматы

По данным акимата, существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности).

Напомним, несколько дней назад в ряде домов в Жетысуском и Турксибском районах Алматы ограничили подачу воды в связи с аварийной ситуацией на магистральном водопроводе, проходящем по улице Герцена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017873-vremenno-perekryto-dvizhenie-i-ogranichena-podacha-vody-v-odnom-iz-rayonov-almaty/