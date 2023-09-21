"У нас бесконечно дешевая вода": аким Алматы заявил, что тарифы на воду изменятся

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района сообщил о том, что в Алматы изменятся тарифы на воду, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц района пожаловалась акиму на то, что мойки используют питьевую воду для стирки ковров.

"У нас дорогая питьевая вода. Наш поселок в тупике, и мы можем только с речки воды набрать. Почему разрешают мойкам стирать ковры после умерших, после больных и мыть машины", - сообщила женщина.

Досаев отметил, что необходимо изменить тарифы.

"Вода в нашем городе бесконечно дешевая. Я уже главе государства и правительству внес предложение, чтобы ввели нормы потребления, на которые будет один тариф, а все, что сверх нормы - будет оплачиваться на рыночной основе. Как показало это лето, вода - и есть главное богатство.

Мы изменения готовим, тарифы изменятся, потому что компании должны пользоваться технической водой, не питьевой мыть все и заливать. Но у нас наследие Советского союза, когда мы воду не жалели: можно было (воду - прим. ред.) открыть и оставить, но, я думаю, настало время пересмотреть отношение. Я считаю, Алматы может показать хороший пример, как можно бережно относиться к воде и к нашему будущему", - заключил аким.

Ранее мы писали, что в южной части Медеуского района Алматы была ограничена подача воды из-за обрушившегося недавно селя.

В акимате сообщали, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.