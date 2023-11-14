Действительно ли сайгаки стали мигрировать из Казахстана в Россию, ответили в Минэкологии

В Сети распространилась информация о том, что сайгаки массово мигрируют в Россию - якобы это происходит из-за отстрела. В Минэкологии опровергли эти сведения, передает МИА "Казинформ".

Корреспондентам издания заявили о том, что факт массовой миграции сайгаков в Российскую Федерацию, а именно в Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую и Оренбургскую области, не подтверждается.

Также в ведомстве добавили, что сайгаки являются мигрирующими животными - процесс сезонных миграций является естественным явлением для них.

Еще в Минэкологии заявили, что в рамках регулирования численности сайгака на сегодняшний день отстреляно 11 тыс. особей данного вида.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, прошлым летом в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале этого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.

Как рассказали недавно охотники, отстреливать животных невыгодно: с их слов, слишком дорого обходятся патроны, ГСМ и загонщики. Вместо этого они используют кораль - специальную сетку.