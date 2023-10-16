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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько сайгаков уничтожат в Казахстане, сообщили в Минэкологии

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Детеныш сайгака
Детеныш сайгака. Иллюстративное фото: Nikolay Denisov/Getty Images

На брифинге в СЦК главу Минэкологии и природных ресурсов спросили, сколько сайгаков планируют отловить и отстрелять в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня министр Ерлан Нысанбаев сообщил, что для регулирования численности сайгаков в стране решили использовать не только отлов – вторым методом станет отстрел.

По его данным, в стране отловили методом кораль (отлов в загон или сети) 95 сайгаков, еще 14 голов отстрелили. Всего отстрелять либо отловить планируют 20% от общей популяции.

"По итогам учета нынешнего года, который проводится в весенний период, мы зафиксировали 1 млн 915 тысяч сайгаков. В советское время максимум численность увеличивалась до 1 млн 200 тысяч, но в основном держалась в пределах 800-900 тысяч голов", — заявил глава Минэкологии и природных ресурсов.

Министр добавил, что при высокой плодовитости сайгаков, на сегодняшний день в Казахстане их уже больше учтенной цифры – примерно на 30%. Это более 2,5 млн животных.

"На сегодня численность сайгаков составила уже 2 млн 600 тысяч с учетом окота этого года — и это по самому минимуму мы берем прогнозно 30% (прибавку – прим.авт.). В следующем году популяция вырастет еще больше, и конфликт между человеком и животным обострится", — заключил Насынбаев.

Напомним, что в сентябре в Минэкологии заявляли, что "варварского отстрела" сайгаков в Казахстане не будет.

При этом в ЗКО сообщили, что намерены отлавливать сайгаков сетями, а затем убивать их с дальнейшей продажей мяса на рынках или даже производством консервов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041170-skolko-saygakov-unichtozhat-v-kazahstane-soobschili-v-minekologii/

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