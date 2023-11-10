Изъяты лишь 8 тыс. животных: охоту на сайгаков продлили на западе Казахстана (видео)

Популяцию сайги начали сокращать на западе Казахстана - в ЗКО 17 бригад охотников уже истребили 8 тысяч сайгаков из запланированных властями 226 тысяч, передает телеканал "Хабар 24".

Как рассказал журналистам охотник Рустем Балкабеков, отстреливать животных невыгодно - слишком дорого обходятся патроны, ГСМ и загонщики. Вместо этого Руслан и другие охотники используют кораль - специальную сетку.

"Мы решили коралевым методом, потому что он более гуманный. Тушки получаются неповрежденные, чистые. Это как бы и для народа хорошо – реализация идет очень хорошо, например", - поделился Балкабеков.

Ежедневно в Западно-Казахстанской области истребляют до 180 сайгаков, за каждое животное охотники получают чуть больше 4 тысяч тенге. Добытые тушки сдают на мясокомбинаты по 315 тенге за килограмм.

Сайгачатину жителям области реализуют по 1200 тенге. Однако в соседних областях цены намного выше, говорят депутаты. Поэтому ценовой вопрос обсудили на очередной сессии областного маслихата.

"В Атырау продают по 1500 тенге, здесь продают по 1200. Разница там слишком большая. Они если народу продают по 1200-1500, то должна быть минимальная – хотя бы 700-800 тенге. И оттуда побольше денег, которые падают, чтобы остались в областном бюджете.

На дериваты сейчас пока еще разрешение не дали. В 2025 году, говорят, будет разрешение на экспорт. В этот момент мы говорим, чтобы все эти деньги шли обратно в областной бюджет", - заявил депутат областного маслихата Нуртай Жумашев.

Как уточняет телеканал, массовый отлов уральской популяции начали месяц назад. На сегодня из 226 тысяч изъяли лишь 8 тысяч. Такой объем не по силам местным охотникам. В профильном министерстве продлили охоту до 20 декабря.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, прошлым летом в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале этого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.