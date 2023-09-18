Когда и в каком объеме в Казахстане разрешат охоту на сайгаков, сообщили в Минэкологии

Представитель Минэкологии сегодня на брифинге СЦК рассказал, что решение по регулированию численности сайгаков в Казахстане могут принять до конца сентября, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Андрей Ким сообщил, что речи о варварском отстреле сайгаков не идет.

"Давайте насчет варварского отстрела не будем говорить. Мы говорим об устойчивом использовании животных... На сегодня вопрос остро стоит от фермеров. Наносится ущерб сельскому хозяйству.

В денежном отношении фермеры говорят, что порядка 12 млрд тенге (ущерб – прим. ред.). Речь не о том, что мы должны уничтожить сайгаков, а об устойчивом использовании. Для того, чтобы предотвратить ущерб и экономики страны, и в целом наладить те компетенции, которые были утеряны", – сказал он.

Представитель министерства добавил, что численность сайгаков в Казахстане восстановлена.

"Мы смогли сохранить и приумножить этот вид... Учеными отстрел не рекомендуется, а рекомендуется коралевый метод отлова – будет использоваться ловушка, сеть, и так будет определенное количество изыматься.

Сайгак должен работать на благо народа, это не только государство, но и охотпользователи, бизнесмены должны получать от этого пользу. В этой связи мы проработаем вопрос приведения соответствующей нормативно-правовой базы для того, чтобы открыть охоту, чтобы регулировать вопросы контроля за оборотом дериватов (рога)", – заявил он.

Как рассказал Ким, по итогам весеннего авиаучета, уральская популяция сайгаков составила 1 130 особей, а по Казахстану достигла показателя в 1 млн 915 тыс. особей. По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом охоты составит порядка 2,6 млн особей.

Он добавил, что в настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяцией сайгаков и в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу.

"До конца текущего месяца, думаю, будет принято какое-то решение. Касательно изъятия – наука нам объяснила, что 10-процентное изъятие никак не влияет на популяцию, абсолютно не сокращает, 20-процентное – сокращает, 30-процентное – останавливает рост популяции. В среднем до 20% предлагается. Но с учетом весеннего учета от численности 1,9 млн особей", – добавил спикер.

Напомним, в июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.