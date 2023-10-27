"Отрадно видеть поддержку от населения": Саткалиев о строительстве АЭС в Казахстане

Глава Минэнерго на брифинге с журналистами заявил, что встречи специалистов по атомной энергетике с казахстанцами показали "повышенный интерес" и "поддержку" строительства АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы предоставили наших экспертов для проведения пресс-туров. Сейчас представители казахстанских атомных электрических станций, национального ядерного центра, других институтов и представители общества в соответствии с графиком посещают города, встречаются с населением и заинтересованными сторонами, отвечают на все вопросы по строительству атомной станции.

Идет очень хороший диалог с обществом, мы наблюдаем повышенный интерес, при чем квалифицированный интерес со стороны населения. Отрадно, что мы видим поддержку инициативе строительства атомной станции со стороны многих участников данных консультаций, эту работу мы будем продолжать.

Наши специалисты уже были в ряде регионов, в Астане, Караганде. Дальше график будет опубликован", — заявил министр Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что по итогам консультаций, скорее всего, будет объявлена дата будущего референдума по строительству АЭС в Казахстане.

"Мне она неизвестна (дата референдума – прим.авт.). Здесь работы идут в соответствии с конституционным законом, на госреферендуме есть уполномоченные органы, которые осуществляют организацию этого процесса. В качестве технического и экспертного сопровождения мы, как министерство, проводим необходимую работу", — добавил Саткалиев.

Он также подчеркнул, что Казахстан приостановил рассмотрение заявок от потенциальных подрядчиков строительства АЭС.

"Это не переговоры, это приостановка рассмотрения нами их заявок. Если они выражают заинтересованность, мы с ними встречаемся, консультации проводим. Но пока решений не принимаем. Мы ждем результатов референдума. Для нас важно мнение общественности, мнение народа Казахстана, готовность населения принятия предлагаемого решения по строительству АЭС", – заявил министр.

Напомним, ранее в Минэнерго рассказали, будут ли на казахстанской АЭС в случае ее строительства работать иностранцы.

Также ранее в Минэнерго сообщали, что помимо АЭС в Казахстане могут построить малый модульный реактор, как это предлагают американские коллеги.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства - "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет, в середине августа Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако 1 сентября Касым-Жомарт Токаев в ходе своего Послания народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране.

Позже в Минэнерго рассказали, для чего нужно проведение референдума по вопросу строительства АЭС в стране.

Также вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.