Будут ли иностранцы работать на АЭС в Казахстане в случае ее постройки, ответили в Минэнерго

На брифинге в Минэнерго вице-министр Жандос Нурмаганбетов рассказал, будут ли иностранцы работать на АЭС в Казахстане в случае ее постройки, и есть ли у Казахстана дефицит кадров для работы на станции, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что Казахстану специалисты нужны независимо от того, будут ли строить в стране АЭС или нет.

"Подготовка идет (кадров – прим.авт.). Она обусловлена тем, что Казахстан является урановой державой, то есть мы добываем уран, у нас есть атомные реакторы, которые мы обслуживаем, у нас есть ядерная медицина. У нас есть институты, которые работают в Алматы, Курчатове, где задействованы много людей, которые работают в атомной сфере, то есть занимаются и вопросами обогащения. (…)

То есть специалисты нужны независимо то того, строится АЭС или нет, идет подготовка кадров. Соответствующие соглашения у Казахстана подписаны с несколькими странами: с Россией, с Кореей, с Венгрией", – заявил замминистра.

По мнению вице-министра, в случае постройки АЭС в Казахстане на станции будут работать иностранцы – далее они передадут опыт местным специалистам.

"Касательно того, что, когда АЭС будет построена, там будут иностранцы – безусловно, потому что опыт ведения реакторов есть в считанных странах, поэтому на первом этапе вендер (компания-поставщик – прим.авт.) в любом случае будет обеспечивать обучение местных кадров и безопасную эксплуатацию на первом этапе.

После того как казахстанский персонал сможет это все освоить и сможет набраться компетенций, тогда ощутимо большая часть сотрудников будет из казахстанских специалистов", – добавил Нурмаганбетов.

Вице-министра попросили предположить, какие зарплаты могут быть у работников АЭС – Нурмаганбетов ответил, что заработок работников станции должен быть выше, чем у других энергетиков, поскольку у них более высокая компетенция.