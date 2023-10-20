Новая дисциплина может появиться в школах и вузах Казахстана

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях рассказал, как можно решить проблему закредитованности населения - он предлагает внедрить уроки финграмотности, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Кошанова, к этому часу 84% населения Казахстана, то есть более 8,4 миллиона человек, имеют долги по кредитам.

Для решения этой проблемы председатель мажилиса предлагает ввести уроки финансовой грамотности в школах и вузах.

"Я считаю, что необходимо включить курс финансовой грамотности в образовательные программы школ и высших учебных заведений. Молодым людям следует изучить основные понятия, такие как разумное расходование денег, планирование бюджета и инвестирование", - уверен он.

В целом, по данным Кошанова, за последние полтора года доля населения, имеющего долги по кредитам, увеличилась на 27%. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет около 1,4 трлн тенге, 1,7 миллиона человек не могут вовремя погасить свои долги.

На слушаниях Кошанов также назвал причины высокой закредитованности населения. По словам спикера мажилиса, казахстанцы стали бездумно брать кредиты, даже на ненужные вещи. Депутат предложил ужесточить требования к выдаче кредитов.

Напомним, в июне прошлого года председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что 6,3 млн казахстанцев имеют кредиты в банках, еще 1,2 млн казахстанцев – в микрофинансовых организациях.

В октябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о высокой закредитованности населения. Он отметил, что многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах.

Позже глава государства анонсировал свой указ о заемщиках с просроченными кредитами. В марте этого года Токаев подписал указ по снижению закредитованности казахстанцев – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В январе этого года в АРРФР сообщили, что в этом году агентством будут выработаны дополнительные системные меры по регулированию беззалогового потребительского кредитования.

В начале этого месяца депутаты выступили с предложением запретить выдачу кредитов молодежи и должникам с просрочкой, а мажилисмен Ерлан Стамбеков призвал не выдавать кредиты гражданам младше 21 года.