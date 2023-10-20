"Могут оформить даже подростки": глава мажилиса о выдаче займов в Казахстане

Спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов сегодня на парламентских слушаниях назвал ряд причин высокой закредитованности среди казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов считает, что казахстанцы сейчас стали бездумно брать кредиты. Иногда на абсолютно ненужные вещи.

"В чем причина сложившейся ситуации? Думаю, определенную роль играют и финансовые организации. Здесь и манящая реклама со стороны финансовых институтов. Легкость и доступность самой процедуры получения кредитов.

Задумайтесь: сегодня онлайн-кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки. Для этого нужны лишь смартфон и интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат – за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки", – сказал он.

По его словам, стало обычной практикой наличие двух и более кредитов.

"Чтобы хоть как-то выбраться из этой кабалы, люди вынуждены вновь и вновь обращаться к банкам за новыми кредитами, чтобы закрыть предыдущие. Таких примеров немало. И тут напрашивается вопрос: как банки выдают такие кредиты, зная, что еще не закрыты прежние?

Более того, практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в погоне за быстрыми деньгами становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", – подчеркнул Кошанов.

Спикер мажилиса предлагает на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов.

"Надо запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам. Жестче регламентировать онлайн-кредитование. Пересмотреть кабальные условия предоставления кредитов. Важно снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физлицам. Ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям", – указал спикер мажилиса.

Напомним, в марте этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В мае в АРРФР высказались о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб в Казахстане – там ответили, что это будет вмешательством во внутреннюю деятельность банка.

В августе казахстанцам дали возможность запретить оформлять на себя кредиты.

Недавно депутаты предложили ограничить возраст кредитования и снизить ставку. А на днях – приняли в первом чтении законопроект, направленный на снижение уровня закредитованности казахстанцев.

Вчера мы писали, что казахстанцы оказались должны более триллиона тенге микрофинансовым организациям.