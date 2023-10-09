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Как будут вывозить казахстанцев из Израиля, рассказали в Air Astana

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Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

На завтра запланирован рейс Ari Astana "Тель-Авив Алматы", которым казахстанцы смогут вернуться на родину из Израиля. Об условиях перелета рассказали представители авиакомпании, передает NUR.KZ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Air Astana, сейчас компания согласовывает разрешения на выполнение рейса из Тель-Авива с местным аэропортом для безопасного вывоза казахстанцев на родину.

"Вылет рейса из Тель-Авива в Алматы планируется 10 октября в 12:50 местного времени (15:50 по времени Астаны – прим. ред.). К перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. Одному пассажиру разрешается одна ручная кладь до 8 кг и один зарегистрированный багаж до 20кг.

Казахстанцы, не имеющие авиабилетов, могут их приобрести по специальному тарифу через посольство РК. Списки пассажиров также формирует посольство Казахстана в Израиле по телефонам: +972 (3) 741 78 05, +972 55 273 3813, +7 700 111 31 96", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пассажирам необходимо прибыть в аэропорт Тель-Авива за пять часов до вылета рейса. Представители Air Astana также призвали соблюдать повышенные меры безопасности при движении в аэропорт.

"Граждане Израиля, желающие вылететь на родину, могут воспользоваться завтрашним рейсом по маршруту Алматы-Тель-Авив. Вылет рейса запланирован на 10 октября на 08:00 по времени Алматы. Списки пассажиров формирует посольство Израиля в Казахстане по номерам: +77171703405, +77172703407, +77172703423", – добавили в авиакомпании.

Отмечается, что в случае эскалации ситуации в Израиле рейсы могут быть отменены.

Ранее в КГА сообщали, что казахстанский самолет направят в Тель-Авив завтра утром. Вылет в Алматы запланирован на 12:50 по местному времени.

Кроме того, по данным казахстанского МИДа, в секторе Газа на данный момент находятся около 25 семей, где есть граждане Казахстана.

Ситуация в Израиле

Напомним, в субботу утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

Позже армия обороны страны заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Вчера правительство Израиля официально объявило о переходе страны в состояние войны.

По последним данным, число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек.

При этом, согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040206-kak-budut-vyvozit-kazahstantsev-iz-izrailya-rasskazali-v-air-astana/

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