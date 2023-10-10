Президент Палестины посетит Москву на фоне конфликта Израиля и ХАМАС

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Москву. При этом переговоров в России по текущему конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС не ожидается, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что договоренность с российской стороной о приезде главы его страны Махмуда Аббаса в Москву достигнута, визит – на стадии подготовки. Однако переговоров по текущему конфликту с Израилем не будет.

"Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны, о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву", – сказал Нофаль.

Палестинский посол напомнил, что несколько лет назад Путин предлагал провести в Москве переговоры Аббаса и премьера Биньямина Нетаньяху. Их сторона сразу же дала на это согласие, но безрезультатно.

"Сейчас же ситуация сложная с учетом событий на Украине и во всем мире. Если будет что-то серьезное, то мы готовы поговорить об этом", – отметил Нофаль.

Дипломат выразил мнение, что сейчас необходимо остановить убийства людей. Комментируя ситуацию с заложниками, он сообщил, что у них нет данных о том, сколько человек находится у ХАМАС.

Арабские территории в Палестине разделены надвое – сектор Газа контролируется ХАМАС, западный берег реки Иордан — ФАТХ. По информации издания, Махмуд Аббас является лидером Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Таким образом, его партия конкурирует с ХАМАС.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. По его словам, армия будет действовать повсюду с полной силой.

Мы писали, что разразившийся конфликт прокомментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что поддерживает законную оборону палестинской нации.

Вчера министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы.

Также, по последним данным, число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 560. При этом с израильской стороны погибли по меньшей мере 800 человек, а число пострадавших превысило 2500 человек.