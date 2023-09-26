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Учения на случай пожаров и землетрясений стартовали в казахстанских школах

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Школьники и учитель
Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 25 по 29 сентября в казахстанских школах проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В ведомстве отметили, что школьники, педагоги и администрация школы должны быть готовыми к действиям в чрезвычайных ситуациях, таких как пожары, землетрясения и др.

"В рамках учений министерством будет проведен мониторинг функционирования систем безопасности. Мониторинг позволит оценить эффективность систем безопасности в школах и выявить слабые места.

На основе результатов мониторинга будут внесены необходимые изменения и улучшения мер безопасности в организациях образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность детей в школах является приоритетом, а проведение такого рода мероприятий способствует созданию безопасной среды для детей.

Напомним, перед началом учебного года министр по ЧС Сырым Шарипханов обратился к родителям, педагогам и школьникам. Глава МЧС отметил, что министерством взят курс на формирование культуры безопасности населения. В приоритете - формирование культуры безопасности у подрастающего поколения.

Проверки безопасности в школах Казахстана

В феврале в Министерстве просвещения РК поручили провести проверки безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны.

Кроме того, ответственным госорганам поручили завершить работы по оснащению организаций образования тревожными кнопками, турникетами и системами видеонаблюдения, которые подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел.

Тогда глава МВД Марат Ахметжанов высказывался о том, что нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а вахтеры. А министр просвещения Гани Бейсембаев предложил усилить персональную ответственность директоров школ за безопасность детей.

Позже в Министерстве просвещения Казахстана предложили внести изменения в типовые правила деятельности школ. Согласно документу, во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители.

В июне глава Минпросвещения доложил Токаеву, что планируется оснащение всех организаций образования тревожными кнопками, лицензированной охраной, турникетами и системами видеонаблюдения с подключением к центрам оперативного управления.

А в середине августа Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября.

Так, по данным МВД, больше половины школ в стране небезопасны. Всего проинспектировали свыше 5 тысяч учреждений, и нарушения нашли в большинстве случаев - это 2900 школ.

"В основном это несоответствие стандартам видеонаблюдения, отсутствие тревожных кнопок, турникетов или лицензированной охраны. Привлечены к ответственности 24 руководителя, наложены штрафы на 5,4 миллиона тенге", - заявил вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев.

В конце августа Алихану Смаилову в МВД рассказали, сколько школ в Казахстане обеспечены системой безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038095-ucheniya-na-sluchay-pozharov-i-zemletryaseniy-startovali-v-kazahstanskih-shkolah/

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