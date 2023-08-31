Глава МЧС Казахстана обратился к школьникам и родителям перед 1 сентября

Сырым Шарипханов. Фото: МЧС РК

Министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов в преддверии Дня знаний обратился к школьникам, родителям и педагогам, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Он отметил, что министерством взят курс на формирование культуры безопасности населения.

В приоритете - формирование культуры безопасности у подрастающего поколения.

"Наше министерство приняло программу перехода от ликвидации ЧС к их предупреждению. Я призываю наших школьников подключаться к этой работе путем повышения грамотности в этой сфере.

Мы должны противостоять бедствиям и повышать свою грамотность. Каждый ученик должен знать как действовать в чрезвычайных ситуациях, как предотвратить эти чрезвычайные ситуации", - отметил Шарипханов.

Напомним, что завтра, 1 сентября, в Казахстане стартует новый учебный год, 2023-2024. В этот раз было решено вернуть прежние сроки продолжительностью 34 недели, то есть до 25 мая. Об этом ранее сообщила глава Минтруда Тамара Дуйсенова.

Позже в Минпросвещения представили новые сроки начала и завершения учебного года, а также каникул. Также были представлены сроки проведения экзаменов в старших классах.

В связи с переходом на 34-недельный учебный год Министерство просвещения решило сократить нагрузку по предметам для школьников. Соответствующий проект опубликовали для публичного обсуждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034603-glava-mchs-kazahstana-obratilsya-k-shkolnikam-i-roditelyam-pered-1-sentyabrya/