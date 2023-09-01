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Алматинцы рассказали, сколько денег отдали на школьную форму (видео)

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Школьная форма
Школьная форма. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Школьная форма в Алматы подорожала почти на 20 процентов. Однако высокий спрос на нее среди граждан не утихал даже в самые последние дни лета, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, школьная форма в Алматы подорожала на 20 процентов. В среднем теперь блузки для девочек и рубашки для мальчиков можно приобрести на 4,5 тыс. тенге, а комплекты – 15-20 тыс. тенге.

Последнюю неделю лета ажиотаж среди алматинских родителей не утихал – магазины школьной формы были заполнены.

Кто-то из родителей закупал форму частично, так как что-то с предыдущего года еще по размеру осталось. Но есть и те дети, которые уже не влезают в старую школьную одежду.

"Мы полностью форму не закупали. Если считать обувь, пиджак, кофточки, брючки, юбочки, то это было бы тысяч 100-150. Но мы докупаем то, что у нас не хватило, – это в пределах 30-40 тысяч у нас обошлось. Еще, конечно, канцтовары – тысяч 20-25 ушло точно", – говорит житель Рустам Бахтияров.

А вот другая родительница признается, что ей с детьми приходится обновлять гардероб каждый год. При этом на сборы одного ребенка она тратит до 150 тыс. тенге.

"У нас ничего с того года (не осталось – прим. ред.), мы выросли сильно. Блузки, юбочку, брюки для разнообразия, сарафан, что-то на прохладную погоду. Рассчитываем, ближе к учебному году уже как-то планируем бюджет, чтобы детей собрать. Очень много приобретается дополнительного учебного материала: рабочие тетради, атласы, контурные карты", – сказала телеканалу Анжелика Аверкина.

Есть также и те семьи, которым новые канцтовары и школьная форма оказались не по карману. Специально для таких волонтер Гульзара Мусаева нашла спонсоров.

Продавцы утверждают, что стоимость канцтоваров не поднималась: рюкзаки – от 6 тыс. тенге, тетради – от 35 тенге, наборы ручек – от 100 тенге.

В Актау, в менее популярных торговых точках, туфли можно прибрести за 9 тыс. тенге, сарафан и блузку вместе – 10 тыс. тенге.

При этом, как рассказали корреспонденты, по самым минимальным расчетам, собрать старшеклассницу в школу обойдется актаусцам в 35 тысяч тенге. Однако эта сумма номинальная и в нее не входят блузки с длинным рукавом, брюки, колготки и др.

Для полного комплекта, как сообщается, придется потратить тысяч 100 – и это в недорогих бутиках.

Источник: КТК

Сегодня, 1 сентября, в Казахстане отмечают День знаний, знаменующий также начало учебного года. Граждан страны с государственным праздником поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы подробно рассказывали, сколько стоит одеть ребенка в школу в Алматы. Также специалист объяснила, как правильно выбрать портфель и школьную форму для ребенка.

Напомним, что в этом учебном году школьники будут снова учиться до 25 марта, а не до 31 мая, как было в этом году – в августе прошлого года Министерство просвещения утверждало такую длительность учебного года в Казахстане.

Таким образом, в этом году последний звонок прошел 1 июня, госэкзамены для 11-классников – с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же – с 20 по 22 июня.

Однако в начале марта глава Минпросвещения рассказал, что многие из родителей просят завершать учебный год 25 мая. Кроме того, решение о продлении учебного года в школах раскритиковала депутат Ирина Смирнова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034778-almatintsy-rasskazali-skolko-deneg-otdali-na-shkolnuyu-formu-video/

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