Могут ли вернуть окончание учебного года на 25 мая, рассказал глава Минпросвещения

Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава Минпросвещения в кулуарах кабмина высказался о возможности возврата окончания учебного года в прежние рамки - с 1 июня на 25 мая, передает корреспондент NUR.KZ

Гани Бейсембаев отметил, что поступает много предложений от родителей с просьбой завершать учебный год 25 мая.

"Я слышу, много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно, здесь необходимо отметить, что принять решение сразу же и в этом же году поменять, не так-то просто. Это будет влиять на учебный процесс и учебные планы, заранее уже принятые, это часы учителей, это запланированный объем учебного материала. Они должны усвоиться до конца этого учебного года", – отметил министр.

Но, в целом, отказываться от этой идеи в профильном ведомстве не планируют.

"(Нужно – прим. ред.) еще раз собрать экспертное сообщество, обсудить это с родителями. Провести разъяснительную работу или принять конкретное определенное решение – я сейчас поручил своей команде.

В данном направлении сейчас работа начата. Но, хочу заверить, что в этом году, скорее всего, принятое ранее решение будет до конца осуществлено. Никак невозможно сразу же на 25 мая вернуть конец учебного года. Когда экспертное сообщество и родителей привлечем, их принятое решение, будет решением моим. Как экспертное сообщество решит, так и будет", – добавил глава Минпросвещения.

Изменение продолжительности учебного года в Казахстане

Напомним, что в июле прошлого года в Министерстве просвещения заявили, что рассматривают вопрос о продлении учебного года в Казахстане.

В ведомстве сообщили, что летние каникулы станут на 5 дней короче.

Кроме того, отмечалось, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Отметим, что главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова комментировала решение Минпросвещения продлить школьный учебный год в Казахстане до 31 мая. Она пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

В январе текущего года в министерстве отметили, что последний звонок в казахстанских школах в этом учебном году состоится 1 июня – в День защиты детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012053-mogut-li-vernut-okonchanie-uchebnogo-goda-na-25-maya-rasskazal-glava-minprosvescheniya/