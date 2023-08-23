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Как правильно выбрать портфель и школьную форму для ребенка, рассказал специалист

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Дети идут по коридору в школе
Дети в школе. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Совсем скоро во всех школах Казахстана начнется новый учебный год. В связи с этим в ДСЭК Алматы дали советы по выбору формы и рюкзака ребенку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз департамента.

Собрать ребенка в школу – непростая задача для родителя.

Некоторые учебные заведения закупают официальную форму централизованно у одного поставщика с определенными нашивками. Если единой формы в школе нет, нужно искать золотую середину — то, в чем ребенку будет комфортно, говорит замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Каткенова Гаухар.

Внизу приведены несколько рекомендаций.

Школьная форма должна быть комфортной

Правильно подобранная одежда имеет огромное значение для здоровья ребенка, так как в ней он будет проводить 5-6 часов, а то и больше.

Размер формы должен быть правильным – она не должна быть слишком узкой, стеснять движения ребенка при ходьбе или когда он сидит за партой. Тесные юбка или брюки приведут к болям в животе, а рубашки и сарафаны не по размеру могут нарушить дыхание.

Из какой ткани желательно выбирать школьную форму?

Школьная форма должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности.

Рекомендуется выбирать ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лен, шелк) и вискозы, обладающих наилучшими гигиеническими свойствами – так кожа у ребенка будет дышать, аллергических реакций не последует.

Состав тканей должен быть следующий:

  1. верхний слой одежды состоит из не менее 35% натурального волокна или вискозы;
  2. подкладка, как второй слой, должна состоять на 100% из натурального волокна или вискозы;
  3. блузы и рубашки должны состоять из не менее 65% натурального волокна или вискозы.

Качественная школьная форма должна быть воздухопроницаемой, иметь напряженность электростатического поля и устойчивость окраски.

Как правильно выбрать школьную сумку?

Большой вес школьной сумки (ранца, рюкзака) негативно влияет на здоровье детей.

Сумку надо выбирать с жесткой ортопедической спинкой, которая имеет специальный каркас. Также она должна равномерно распределять вес и давление на позвоночник – для поддержания спины ребенка в прямом положении, не искривляя его.

Лямки должны быть широкими и из приятного на ощупь материала, ручки должны регулироваться по длине. Ребенок должен носить его только на двух лямках на спине, не сдавливая поясницу и шею.

Размер и вес школьной сумки должен соответствовать росту и возрасту ребенка.

Вес пустой школьной сумки не должен превышать 1 килограмм, со школьными принадлежностями – максимум 10% от общего веса ребенка.

Правильный вес портфеля следующий:

  1. учеников 1-3 классов – до 1,5-2 кг;
  2. 4-5 классов – до 2-2,5 кг;
  3. 6-7 классов – до 3-3,5 кг;
  4. 8-11 (12) классов – до 4-4,5 кг.

На школьной сумке должны быть светоотражающие вставки – так водителям будет легче заметить вашего ребенка во время перехода дороги в темное время суток или в плохо освещенной местности.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил установить стабильные приемлемые цены на учебные принадлежности и школьную форму.

В начале августа мы писали, что канцелярские товары подорожали в Казахстане более чем в полтора раза за год. Например, сильно выросла средняя стоимость тетрадей – на 77,2% за год, шариковые ручки подорожали на 38,6%, цветные карандаши – на 41,9%, а альбомы для рисования – на 44,1%.

Также недавно Смаилов заявил, что в стране есть школы, которые должны были быть достроены к 1 сентября. Но в назначенный срок они могут не открыться. В связи с этим глава кабмина потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

Тем временем окончательное решение по длительности учебного года в Казахстане еще не принято. По словам главы Минпросвещения, эксперты уже завершили обсуждение, и в ведомстве уже почти готовы принять решение.

Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения утвердило длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Таким образом, в этом году последний звонок прозвенел 1 июня. Однако от многих родителей начали поступать просьбы о том, чтобы вернуть старые даты.

Также мы подробно рассказывали, сколько стоит одеть ребенка в школу в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033468-kak-pravilno-vybrat-portfel-i-shkolnuyu-formu-dlya-rebenka-rasskazal-spetsialist/

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