Токаев обратился к учителям и школьникам Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей и школьников с Днем знаний. Поздравление главы государства опубликовано в его официальном Instagram-профиле.

"Дорогие учителя и школьники!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Сегодня начинается новый учебный год. Все школы нашей страны открывают свои двери для миллионов учащихся. Подрастающее поколение – будущее нашей страны! Государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием", – говорится в поздравлении президента.

Он отметил, что учителя оказывают огромное влияние на формирование личности учеников, а также заявил, что будущее нашей страны – в руках образованного поколения.

"В воспитании наставнику отводится особая роль, недаром Ахмет Байтурсынулы говорил: "Учитель – душа школы". Педагоги оказывают огромное влияние на формирование личности каждого ученика. Поэтому представителям системы просвещения будет неизменно оказываться всесторонняя поддержка.

Будущее Казахстана – в руках образованного поколения. Желаю юным соотечественникам успехов в учебе и высоких достижений во всех сферах общественной жизни! Искренне убежден, что молодежь добросовестным трудом внесет свою лепту в процветание нашей Родины!

Поздравляю с Днем знаний!" – гласит сообщение главы государства.

Сегодня, 1 сентября, в Казахстане, а также ряде других стран, отмечается День знаний, знаменующий начало учебного года.

На Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что День знаний – 1 сентября – был введен с 1984 года указом президиума Верховного совета СССР.

В независимом Казахстане он отмечается в соответствии с указом президента РК от 20 января 1998 года.

Напомним, недавно стало известно, что теперь школьники вновь будут учиться до 25 мая, а не до 31 мая, как было в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034775-tokaev-obratilsya-k-uchitelyam-i-shkolnikam-kazahstana/