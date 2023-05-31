"Волюнтаристское, непрофессиональное решение": депутат о продлении учебного года в Казахстане

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Ирина Смирнова сегодня в кулуарах раскритиковала решение Минпросвещения о продлении учебного года в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ирина Смирнова считает решение о продлении учебного года в Казахстане ошибочным.

"Я, как учитель, как эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное решение, непродуманное, не имеющее под собой основы, непрофессиональное, потому что наши дети занимаются, в отличие от детей других стран, не четыре часа в день, а по шесть-семь уроков. Поэтому, если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которая есть за рубежом", - добавила она.

Кроме того, считает депутат, нельзя сравнивать, сколько дети отдыхают летом у нас и за рубежом.

"Дети в некоторых странах отдыхают зимой месяц или в другое время года - два месяца. У них совершенно другая структура учебного года. И вот то, что нам представляют, это просто введение нас в заблуждение. И убеждают нас в том, что приняли правильное решение. Это - ошибочное решение", - заявила она.

Депутат отметила, что решение о возврате прежних сроков окончания учебного года должно принять Минпросвещения.

"Сейчас родители готовят петицию, и, я надеюсь, что она сыграет свою роль", - резюмировала Ирина Смирнова.

Продление учебного года в Казахстане

В августе 2022 года Министерство просвещения изменило сроки учебного года для казахстанских школьников - теперь учебный год оканчивается 31 мая, а не 25 мая.

Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель - во 2-11 классах, вместо 34 недель, как это было ранее.

При принятии решения отмечалось, что казахстанские эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире - 130 дней.

В январе в комитете среднего образования Минпросвещения сообщили, что последний звонок в этом году пройдет 1 июня в Международный день защиты детей.

В начале марта текущего года глава Минпросвещения отвечал на вопрос о том, могут ли вернуть окончание учебного года в прежние рамки - с 1 июня на 25 мая. В ответ Бейсембаев сообщил, что нужно еще раз собрать экспертное сообщество и обсудить этот вопрос с родителями.

На днях депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов объяснил, зачем нужно было продлевать учебный год.

25 мая министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал о составлении учебных программ, и как они связаны с продолжительностью учебного года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022814-volyuntaristskoe-neprofessionalnoe-reshenie-deputat-o-prodlenii-uchebnogo-goda-v-kazahstane/